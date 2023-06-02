В Москве малый и средний бизнес с 2011 года выкупил больше 8 тыс. арендуемых помещений

Приобрести недвижимость города могут компании, которые арендуют ее не меньше двух лет и включены в реестр субъектов МСП

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Малый и средний бизнес выкупил у Москвы уже более 8 тыс. арендуемых помещений с 2011 года, больше всего выкуплено в центре и на юге города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Малый и средний бизнес с 2011 года выкупил у города больше 8 тыс. арендуемых помещений. Это можно сделать без торгов по рыночной стоимости, которую устанавливают независимые оценщики", - написал Собянин.

По его словам, с 2011 года больше всего помещений малый и средний бизнес выкупил в центре, на севере и юге Москвы. Приобрести городскую недвижимость могут компании, которые арендуют ее не меньше двух лет и включены в реестр субъектов МСП.

Немного другие условия - для помещений, арендованных на специализированных аукционах. Их выкупают спустя три года. Сам объект должен быть не меньше пяти лет в списке предназначенных для использования малым и средним бизнесом, добавил мэр.

"Стать владельцем городской недвижимости арендатор может не выходя из дома, с помощью госуслуги на портале", - напомнил Собянин.