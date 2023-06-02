Мировые цены на пшеницу в мае снизились на фоне продления зерновой сделки

Индекс продовольственных цен ФАО в мае составил 124,3 пункта

РИМ, 2 июня. /ТАСС/. Мировые цены на продовольственные товары в мае снизились на фоне значительного падения котировок на большинство зерновых, растительных масел и молочных продуктов. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, в мае составил 124,3 пункта, что на 2,6% ниже, чем в апреле, и на 22,1% ниже исторического максимума, достигнутого в марте 2022 года.

Отмечается, что индекс цен на зерновые ФАО снизился на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Указывается, что "мировые цены на пшеницу снизились на 3,5%, что обусловлено" в том числе "продлением черноморской зерновой инициативы".

Индекс цен на растительное масло ФАО в мае снизился на 8,7%, что в среднем на 48,2% ниже уровня 2022 года. Цены на молочные продукты понизились на 3,2% по сравнению с апрелем. Вместе с этим индекс цен на сахар "продемонстрировал рост четвертый месяц подряд", увеличившись на 5,5% по сравнению с апрелем и достигнув уровня почти на 31% выше, чем годом ранее. Цены на мясо также выросли в мае на 1%.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре 2022 года их действие продлили на такой же срок.

В последний раз зерновая сделка продлевалась на два месяца с 18 мая.