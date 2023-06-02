Ущерб от АЧС и гриппа птиц в России в 2022 году составил 3 млрд рублей

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что для обеспечения эпизоотического благополучия предпринимают усиленные меры

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ущерб от африканской чумы свиней (АЧС) и гриппа птиц в России в 2022 году составил 3 млрд рублей, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на итоговом заседании коллегии Минсельхоза.

"Ущерб от особо опасных болезней остается очень значительным - только от АЧС и гриппа птиц в 2022 году он составил 3 млрд рублей. Это прямые потери нашего АПК, и в итоге они сказываются на конечных ценах на продукты", - сказал он.

Министр отметил, что для обеспечения эпизоотического благополучия предпринимаются усиленные меры. В частности, впервые в новейшей истории утвержден план мероприятий по совершенствованию ветеринарной безопасности. По сути это стратегия, в которой систематизирован весь комплекс мер по защите животных от болезней.

Патрушев призвал руководство субъектов РФ постоянно контролировать вопрос на местах. По его словам, на федеральном уровне сделано все необходимое. "В том числе на закупку вакцин и средств диагностики, которые бесплатно доводятся до регионов, ежегодно направляются весомые объемы средств - в 2023 году это 3,7 млрд рублей", - подчеркнул глава Минсельхоза.