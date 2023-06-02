Опорные вузы Росатома сообщили о готовности обучать специалистов для АЭС "Эд-Дабаа"

В консорциум опорных вузов Росатома входят 18 учебных заведений

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Опорные вузы Росатома готовы открыть в Египте образовательные программы под потребности строящейся силами госкорпорации АЭС "Эд-Дабаа". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Росатома по итогам визита российской делегации в Египте.

"Российская делегация посетила Египет для обсуждения открытия филиалов Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ на базе Технологического университета Борг аль-Араб в Александрии. <...> Опорные вузы госкорпорации готовы открыть программы в области ядерных технологий, энергетики, информационных технологий, мехатроники, электроники, востребованные на рынке труда Египта", - говорится в сообщении. Всего в консорциум опорных вузов Росатома входят 18 высших учебных заведений из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Иваново, Казани, Нижнего Новгорода, Севастополя, Томска.

АЭС "Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте. АЭС строится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1 200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+. Возведение первых двух энергоблоков началось в 2022 году. В начале мая 2023 года был залит первый бетон в фундамент блока №3. Согласно контрактным обязательствам, российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл АЭС, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе станции на протяжении первых 10 лет ее работы. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.