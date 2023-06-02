"Ростелеком" подписал контракт на поставку 800 тыс. роутеров на 2,5 млрд рублей

По данным пресс-службы компании, поставки начнутся в 3-4 квартале года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" подписал со своей дочерней компанией "Электра" форвардный контракт объемом 2,5 млрд рублей на поставку 800 тыс. роутеров с микросхемами производства завода "Микрон". Об этом сообщил журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах ЦИПР, данные уточнили в пресс-службе компании.

"Мы внутри "Ростелекома" подписали форвардный контракт с нашей дочкой "Электра" на производство пользовательского оборудования - сеттубоксов (ТВ-приставки - прим. ТАСС)", - сказал Осеевский.

В пресс-службе "Ростелекома" уточнили ТАСС, что компания подписала контракт на поставку 800 тыс. домашних роутеров нескольких модификаций, в них будут использоваться российские микросхемы производства завода "Микрон". По данным пресс-службы, поставки начнутся в 3-4 квартале 2023 года.

"Также действует контракт на поставку сеттубоксов на 200 тыс. штук, примерно на 0,5 млрд рублей. У нас уже существует производство видеокамер и коммутаторов, которые в том числе используются на обслуживании ЕДГ (единого дня голосования прим. ТАСС), рассчитываем на расширение линейки этого оборудования и увеличение объемов поставок", - сообщили в пресс-службе.

ООО "Электра" - российский разработчик и производитель сервисных платформ и оборудования инфраструктуры связи для ведущих телекоммуникационных операторов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2023".