"Ростелеком" может создать отдельный венчурный фонд

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что кабмин подготовит план действий, который поможет промышленным стартапам выходить на биржу, а также получать поддержку через венчурные фонды

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" может создать собственный отдельный фонд, который будет заниматься венчурными инвестициями. Об этом сообщил ТАСС старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов в кулуарах конференции ЦИПР-2023.

"С той точки зрения, что предложил Михаил Владимирович (Мишустин), то по этому вопросу мы думаем. Возможно, мы будем делать свой отдельный фонд, который будет заниматься венчурными инвестициям, либо просто мы переложим это на текущую инфраструктуру", - сказал Меньшов.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовит план действий, который поможет промышленным стартапам выходить на биржу, а также получать поддержку через венчурные фонды.