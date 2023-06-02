Выручка "Ростелекома" в 2022 году выросла на 12%

Она составила порядка 650 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Выручка "Ростелекома" в 2022 году составила порядка 650 млрд рублей, в 2021 году выручка составила 580,1 млрд рублей. Об этом сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"В прошлом году наша выручка составила примерно 650 млрд рублей", - сообщил он, не уточнив стандарт отчетности.

Осеевский добавил, что объем инвестиционной программы "Ростелекома" в 2022 году составил около 150 млрд рублей. Годом ранее капитальные затраты компании составляли 118,7 млрд рублей.

Консолидированная выручка "Ростелекома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом на 6% и составила 580,092 млрд рублей. Чистая прибыль госоператора в 2021 году возросла на 26%, до 31,832 млрд рублей.