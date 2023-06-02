В Якутии распространят проект по обезвреживанию отходов, запущенный в арктическом поселке

Глава региона Айсен Николаев поддержал выделение субсидии из регионального бюджета для района, так как муниципалитет несет дополнительные расходы из местного бюджета на проведение утилизации

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Проект по термическому обезвреживанию отходов, запущенный впервые в Аллаиховском районе, будет распространен на другие районы Якутии, в том числе арктические. Об этом сообщил в пятницу глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Аллаиховский район стал первым в республике, где запустили в работу проект по термическому обезвреживанию отходов. Это самый оптимальный способ обращения с отходами, который позволит уменьшить их количество на 95%. Установка работает каждый день, с вывозимыми объемами справляется. Еженедельно поступает и обезвреживается порядка 137 куб. м отходов. Все сделано очень продуманно и грамотно. <…> Поручил масштабировать проект и в других районах республики, особенно в арктических. Арктика должна быть чистой", - написал Николаев, который прибыл с рабочей поездкой в Аллаиховский район.

Как уточнили в правительстве Якутии, установка мощностью 500 кг/час была приобретена ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)", которое выступает региональным оператором в Арктической зоне республики. Проект отвечает всем необходимым требованиям по сохранению экологии, по очистке поселков от мусора, отметили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что глава региона поддержал выделение субсидии из регионального бюджета для района, так как муниципалитет несет дополнительные расходы из местного бюджета на проведение утилизации.

В Аллаиховском районе проживают свыше 2,3 тыс. человек.