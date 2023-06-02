Рахмон и Мишель обсудили инвестиции ЕС в социально значимые проекты Таджикистана

Президент республики отметил, что необходимо ускорить процесс ее присоединения к Всеобщей системе преференций ЕС

ДУШАНБЕ, 2 июня. /ТАСС/. Привлечение европейских инвестиций в значимые социально-экономические проекты в Таджикистане обсудили президент республики Эмомали Рахмон и председатель Евросовета Шарль Мишель. Встреча состоялась на полях саммита Центральная Азия - ЕС, который проходит в городе Чолпон-Ате, сообщила пресс-служба таджикского лидера.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах взаимодействия Таджикистана и Европейского союза с акцентом на привлечение европейских инвестиций и оказание Таджикистану технической и финансовой помощи в реализации проектов и программ по социально-экономическому развитию страны", - говорится в сообщении.

Рахмон отметил, что необходимо ускорить процесс присоединения Таджикистана к Всеобщей системе преференций ЕС, что станет фактором углубления торгово-экономического сотрудничества с сообществом. По данным пресс-службы, собеседники также обсудили противодействие угрозам безопасности, включая ситуацию в Афганистане.

Двусторонние отношения Таджикистана с ЕС в сфере экономики регулируются Соглашением о торговле и торгово-экономическом сотрудничестве и Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в отношении финансово-технической помощи. В случае вступления Таджикистана во Всеобщую систему преференций ЕС предприниматели и производители смогут экспортировать более 6 тыс. наименований отечественных товаров в страны Евросоюза без уплаты импортных пошлин. По данным Министерства экономического развития и торговли Таджикистана, объем взаимного внешнеторгового оборота с Евросоюзом в 2022 году превысил $490 млн, увеличившись в сравнении с 2021 годом на 12,3%.