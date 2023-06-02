Прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам планируют запустить осенью

Рейсы будут выполняться два раза в неделю

ХАБАРОВСК. 2 июня. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Хабаровском и городом Нячанг во Вьетнаме запустят осенью этого года. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

"Уже осенью, а точнее в октябре этого года, жители края смогут совершать перелет из Хабаровска до одного из самых популярных туристических центров Юго-Восточной Азии - города Нячанга", - говорится в сообщении.

Соответствующий приказ о допуске авиакомпании "Ираэро" выпустила Росавиация. Отмечается, что рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю.