"Почта России" будет тестировать доставку отправлений беспилотниками до дронопортов

Базовые наземные станции оснастят функциями почтоматов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. "Почта России" намерена протестировать доставку почты беспилотными воздушными судами до дронопортов (базовых наземных станций для беспилотников), которые будут оснащены функциями почтоматов. Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Соответствующее соглашение "Почта России" подписала на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) с компанией "Русдронопорт". Беспилотники будут загружать в дронопорты посылки, для этого у наземной станции будет посадочная поверхность с автоматическим люком для приема отправлений. Клиенты смогут пользоваться дронопортом как почтоматом, забирая оттуда посылки.

Почтовый оператор намерен протестировать два типа дронопортов - с тремя и восемью ячейками для посылок. Каждая станция будет взломостойкой и закрытой, но с вынесенными наружу антеннами усиления сигнала, видеокамерами и внешним блоком метеостанции. В станциях также предусмотрен климат-контроль для оптимального температурного режима.

Замгендиректора "Почты России" по логистике Сергей Сергушев, который выступил одним из подписантов соглашения, уверен в том, что дронопорты помогут снизить время ожидания для клиентов и ускорить доставку на "последней миле". Он отметил, что в России это будет "первый опыт", но "Почта России" уже рассматривает дронопорты в качестве важного элемента роботизации логистики и ее трансформации в единый технологический процесс.

О ЦИПР

Восьмая ежегодная конференция ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта, и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ".

Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".