Россия активизирует научные разработки для импортозамещения по зерну, кукурузе и овощам

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил о проведении трансформации Федеральной научно-технической программы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Трансформация Федеральной научно-технической программы (ФНТП) проводится в России для ускорения импортозамещения за счет актуальных научных разработок. В 2023 году в программе появятся четыре новые подпрограммы - по кукурузе, овощам, зерну и молочному крупному рогатому скоту (КРС), сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на итоговом заседании коллегии Минсельхоза.

"Мы проводим трансформацию Федеральной научно-технической программы. Цель этой работы в ускорении импортозамещения и повышении эффективности производства за счет актуальных научных разработок. Кроме того, уже в 2023 году появятся четыре новые подпрограммы - по кукурузе, овощам, зерну и молочному КРС. Общее их число достигнет 13. Таким образом, мы охватим практически все чувствительные направления", - сказал он.

Работа по реализации программы проводится совместно с Курчатовским институтом, который в этом году стал головной научной организацией ФНТП, напомнил министр.

По его словам, ключевые индикаторы Доктрины продовольственной безопасности по зерну, мясу, рыбе, растительному маслу и сахару исполнены.

"Мы максимально приблизились к ориентирам по овощам и картофелю. Самообеспеченность по молоку за год выросла почти на 1,5 п.п. То есть продовольственный рынок полноценно насыщен российскими товарами. <…> Однако, несмотря на все уже имеющиеся результаты, ряд позиций предстоит усиливать, точнее - ставить на отечественную платформу", - пояснил Патрушев.

Министр также сообщил, что в России утверждены новые правила локализации производства семян. Они в том числе регулируют деятельность организаций с участием иностранных производителей. Это усилит позиции российской науки, создаст благоприятные условия для инвестиций в селекцию и защитит внутренний рынок. С 2024 года планируется вводить некоторые ограничения на ввоз иностранных семян.