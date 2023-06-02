"Ростелеком" отметил интерес зарубежных стран к информсистеме "Госуслуги"

Старший вице-президент по информационным технологиям компании Кирилл Меньшов заявил, что продукт можно будет экспортировать после перевода портала на "Гостех"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Зарубежные страны проявляют интерес к российской информационной системе "Госуслуги", этот продукт можно будет экспортировать после перевода портала на "Гостех". Об этом сообщил ТАСС старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов в кулуарах конференции ЦИПР-2023.

"Если говорить про глобальные истории, которые могли бы существовать, то действительно есть неподдельный интерес к российскому порталу "Госуслуг", потому что они действительно являются выдающимся продуктом, которое создало Минцифры, а мы им активно в этом помогали", - сказал Меньшов.

Он отметил, что экспортировать этот продукт в другие страны сейчас невозможно, но когда в рамках развития отечественной платформы "Гостех" появится полноценная законченная платформа, "Госуслуги" можно будет поставлять за рубеж. "Такой продукт мог бы быть очень популярен и востребован", - добавил он.