Жапаров считает, что Центральная Азия может стать транспортным узлом для Европы

Президент Киргизии отметил, что это "принесет выгоду всем сторонам"

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 2 июня. /ТАСС/. Центральная Азия обладает серьезными возможностями, чтобы стать крупным транспортно-логистическим узлом для товаров, следующих между Азией и Европой. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на проходящем в городе Чолпон-Ате втором саммите Центральная Азия - ЕС.

"Развитие транспортных, логистических и инфраструктурных проектов может стать драйвером роста экономик Центральной Азии. Регион имеет большой потенциал в этом плане и может стать хабом, соединяющим Европу и Азию, что принесет выгоду всем сторонам", - сказал он.

На этом фоне, считает глава государства, особую значимость приобретает проект строительства железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан, которая позволит вывести регион из транспортного тупика и соединить Азию с Европой, Ближним Востоком и Северной Африкой.

"Центральная Азия и ЕС обладают значительным потенциалом", - продолжил Жапаров. В связи с чем он предложил создать для улучшения транспортно-логистической цепочки платформу в рамках проекта на уровне глав транспортных структур.

Участие во втором саммите Центральная Азия - ЕС принимают президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя кабинета министров Туркмении Нурмухаммет Аманнепесов и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Первая встреча в подобном формате проходила в октябре прошлого года в Казахстане.