Сийярто заявил, что одобрение ЕК поправок к проекту АЭС "Пакш-2" ускорит его реализацию

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, "страна сможет по-настоящему обеспечить свою безопасность только в том случае, если будет производить как можно больше собственной энергии"

БУДАПЕШТ, 2 июня. /ТАСС/. Решение Еврокомиссии (ЕК) одобрить согласованные с Росатомом поправки к соглашениям о строительстве АЭС "Пакш-2" позволит ускорить реализацию в Венгрии этого важного проекта. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"После одобрения Европейской комиссией поправок к контрактам на строительство АЭС в Пакше мы смогли устранить ряд бюрократических обременений в этом процессе, уточнить процедуры лицензирования и ускорить инвестиции, обеспечив при этом строжайшее соблюдение правил ядерной безопасности", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что, "как показал недавний энергетический кризис, страна сможет по-настоящему обеспечить свою безопасность только в том случае, если будет производить как можно больше собственной энергии". "Новые блоки АЭС в Пакше станут гарантией долгосрочной энергетической безопасности и залогом сокращения расходов на электроэнергию", - добавил Сийярто.

25 мая он сообщил, что ЕК дала "зеленый свет" поправкам, внесенным Венгрией и Россией в документы по проекту АЭС "Пакш-2", и это позволит продолжить сооружение двух новых ядерных реакторов по проекту Росатома. По его словам, изменения потребовались в связи с тем, что первоначальные соглашения заключались в 2014 году и с тех пор произошли "жизненные и технологические перемены".

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Венгрия рассчитывает, что после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.