Минсельхоз ожидает снижение урожая масличных до 26 млн т

Глава ведомства Дмитрий Патрушев считает, что по итогам 2023 года урожай сахарной свеклы сократится до 41 млн т

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Урожай масличных культур в России по итогам текущего года может снизиться до 26 млн т, сахарной свеклы - до 41 млн т по сравнению с годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на итоговом заседании коллегии Минсельхоза.

В прошлом году, по данным Росстата, в России было собрано 29,1 млн т масличных и 48,9 млн т сахарной свеклы. Урожай зерна составил рекордные 157,7 млн т, в том числе 104,2 млн т пшеницы.

"В целом ход работ и принимаемые меры дают основание рассчитывать на достойный урожай. На данный момент подтверждаем оценку по зерновым - это не менее 123 млн т, из которых 78 млн т - пшеница. Масличных ожидаем порядка 26 млн, сахарной свеклы - больше 41 млн", - сказал он.

Министр отметил, что животноводство, переработка и рыбохозяйственный комплекс также демонстрируют позитивные показатели - все они выше, чем в I квартале 2022 года. В июне начнется уборка озимых. Яровой сев завершится в начале июля. "В целом все ровно, необходимые ресурсы у аграриев есть. Обеспеченность семенами к началу весеннего сева превышала 100%", - рассказал Патрушев.