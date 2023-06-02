"Ростелеком" внедрит средства противодронной защиты своей инфраструктуры

Старший вице-президент по информационным технологиям компании Кирилл Меньшов сообщил о начале испытаний таких средств в рамках РТК-ЦОД

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" планирует закупить средства противодронной защиты своей инфраструктуры в Москве и регионах, сообщил старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Безусловно, мы планируем закупить средства защиты своих объектов", - сказал Меньшов, отвечая на вопрос ТАСС о планах закупки противодронных средств защиты.

"Мы начали в рамках РТК-ЦОД испытания средств противодронной защиты", - добавил он.

"Мы приняли решение что займемся вопросами защиты, в том числе и офисов компании", - добавил представитель "Ростелекома".