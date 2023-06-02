ЕС на срочные нужды выделит "Укржелдороге" грант в размере €6,7 млн

В компании сообщили, что изначально грант предусматривался для проекта ЕИБ "Модернизация украинской железной дороги"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и компания "Укржелдорога" подписали соглашение о гранте на €6,7 млн для покрытия затрат на срочные нужды предприятия. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Украина получит грант ЕС, который координирует ЕИБ, в размере €6,7 млн на срочные нужды "Укржелдороги", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что изначально грант предусматривался для проекта ЕИБ "Модернизация украинской железной дороги", он предусматривал усовершенствование и электрификацию части железнодорожной системы страны. Однако позже средства перепрофилировали в "экстренную поддержку" с целью обеспечения функционирования железной дороги и удовлетворения неотложных потребностей в перевозках пассажиров и гуманитарной помощи.