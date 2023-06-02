2 июня, 10:32,
обновлено 2 июня, 11:02

"Мечел" может не выплатить дивиденды по обыкновенным акциям и "префам" за 2022 год

По итогам 2021 года компания также не выплачивала дивиденды

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Мечела" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным и привилегированным акциям, следует из сообщения компании.

"Дивиденды по всем категориям акций ПАО "Мечел" не объявлять и не выплачивать", - отмечается в сообщении.

По итогам 2021 года компания также не выплачивала дивиденды.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 30 июня в заочной форме. Список лиц, которые смогут принять участие в собрании, будет составлен по данным на 6 июня.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.

Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют около 51,54% акций компании, остальные акции находятся в свободном обращении. В сентябре 2021 года Газпромбанк вышел из капитала "Мечела", сократив свою долю с 9,35% до 0%. 

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