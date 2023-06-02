Росбанк запустил пилот трансграничных расчетов в криптовалюте

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банк запустил пилот на фоне осложнений корреспондентских отношений, когда клиенты сталкиваются со сложностями в обслуживании контрактов по экспорту и импорту

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Росбанк начал в тестовом режиме проводить трансграничные платежи в криптовалюте с частными и корпоративными клиентами, при этом учитывая все требования и ограничения Банка России и Минфина, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Росбанк запускает решения в криптовалюте в соответствии с ограничениями ЦБ и Минфина. У нас уже идут пилотные транзакции с корпоративными и частными клиентами. Мы понимаем, что для развития этого сервиса требуется время, история новая", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Росбанк запустил пилот на фоне серьезных осложнений корреспондентских отношений, когда клиенты сталкиваются со сложностями в обслуживании контрактов по экспорту и импорту. "Мы знаем по историям от клиентов, что люди для решения вопроса с платежами вынуждены прибегать к использованию так называемых "криптоларьков", которые не внушают доверия и не гарантируют проведение платежа. Банки же консервативны по своей сути, отвечают за сохранность денег клиентов и умеют оценивать риски", - сообщили в банке.

Банк России и Минфин выступают против использования криптовалют как средства платежа внутри России, но допускают их использование для трансграничных расчетов. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивала, что использование криптовалюты во внешних расчетах может быть разрешено в рамках экспериментально-правового режима.

В Госдуме также видят перспективы развития альтернативных способов осуществления международных расчетов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что некоторые иностранные партнеры готовы принимать оплату товаров и услуг в криптовалютах.