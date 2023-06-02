Web3 Tech намерена выйти на африканский рынок блокчейна

Коммерческий директор Web3 Tech Михаил Купче сообщил, что компания готова не только продвигать в Африку готовые решения, но и трансформировать их под нужды африканского рынка и передавать экспертизу местным партнерам

МАРРАКЕШ, 2 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Российская компания Web3 Tech - ведущий разработчик в сфере блокчейн-технологий и продуктов в России и СНГ - ставит перед собой цель войти и закрепиться на рынке Африки. Об этом заявил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС коммерческий директор Web3 Tech Михаил Купче, который принимает участие в международной инновационной выставке Gitex Africa, проходящей в Марракеше.

"Нашей задачей является широкое продвижение российского высокотехнологичного продукта, включая наши опробованные и доказавшие практическую пользу решения на базе технологии блокчейн, на африканский рынок - как для частного бизнеса, так и для государственных органов. Именно поэтому мы приехали на выставку Gitex Africa в Марракеш. Мы планируем по максимуму занять рынок индустриальных решений на базе блокчейна на Африканском континенте", - продолжал он.

По его словам, компания готова не только продвигать в Африку готовые решения, но и трансформировать их под нужды африканского рынка и передавать экспертизу местным партнерам. "То есть мы готовы развивать и IТ-рынок, и IТ-специалистов на Африканском континенте. Мы полагаем, что такая стратегия должна привести к успеху", - подчеркнул Купче.

Web3 Tech - российский производитель программного обеспечения, это отечественная блокчейн-платформа. "Мы - от и до российские. На базе этой блокчейн-платформы мы строим решения для различных индустрий - как для государства, так и для бизнеса, в том числе для финансовой сферы, логистики, промышленности, нефтегазовой отрасли", - рассказал он.

Международная выставка в Марракеше организована под патронажем короля Мухаммеда VI, туда приехали свыше 900 компаний, а также делегации разного уровня из более чем 100 стран, в том числе из России. Они представляют готовую цифровую продукцию, информацию и предложения для покупателей и инвесторов. Выставка посвящена цифровым технологиям и инновациям, электронной коммерции, искусственному интеллекту, телекоммуникациям и кибербезопасности. Одной из главных целей мероприятия является "интенсивное и ориентированное на результат взаимодействие государственного и частного секторов по различным вопросам цифровой экономики".