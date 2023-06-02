Токаев отметил роль Евросоюза в усилении диалога между странами Центральной Азии

Президент Казахстана назвал обширными перспективы сотрудничества пяти государств региона и ЕС

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 2 июня. /ТАСС/. Государства Центральной Азии вопреки геополитическим потрясениям усилии диалог внутри региона, значительную роль в этом сыграл Европейский союз. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе второго саммита Центральная Азия - ЕС, который проходит в городе Чолпон-Ате.

"Несмотря на беспрецедентное геополитическое обострение, страны Центральной Азии все же усилили внутрирегиональный диалог. И значительная заслуга в этом, безусловно, принадлежит Европейскому союзу", - сказал он.

По его словам, перспективы сотрудничества пяти государств Центральной Азии и ЕС действительно обширные. "По итогам прошлого года приток европейских инвестиций в Казахстан увеличился на 23%, составив $12,5 млрд. ЕС является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится более 40% нашей внешней торговли", - отметил президент.