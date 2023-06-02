Казахстан рассчитывает на поддержку ЕС в обеспечении стабильных поставок через нефти КТК

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что 80% экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 2 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана рассчитывают на поддержку Европейского союза в обеспечении долгосрочных и стабильных поставок казахстанской нефти по КТК. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на проходящем в городе Чолпон-Ате втором саммите Центральная Азия - ЕС.

"В настоящее время 80% экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум. Исходя из общих интересов, рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны Европейского союза для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок через этот стратегически важный нефтепровод", - сказал Токаев.