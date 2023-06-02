Тайвань выделит на переход общественного транспорта на электромобили $2,1 млрд

Программа предусматривает полный отказ от 9,4 тыс. дизельных автобусов

ГОНКОНГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Тайваня одобрили выделение из бюджета 64,3 млрд новых тайваньских долларов (около $2,1 млрд) для перевода всего общественного транспорта на электромобили. Об этом в Twitter сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, программа предусматривает полный отказ от 9,4 тыс. дизельных автобусов, находящихся в эксплуатации, и постепенную замену автопарка электромобилями.

Как отмечает агентство, общественный транспорт острова должен полностью перейти на электродвигатели к 2030 году.

В 2022 году власти Тайваня опубликовали программу достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Согласно ей, доля возобновляемых источников энергии к этому времени должна составлять в энергобалансе острова от 60% до 70% (лишь 6% в 2020 году). Кроме того, уровень загрязнения воздуха в 2050 году должен быть на треть ниже значений 2019 года. Власти планировали к 2030 году выделить на реализацию программы около 900 млрд новых тайваньских долларов (около $29,4 млрд).