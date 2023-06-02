Минсельхоз ожидает снижения цен на самые востребованные российские тракторы на 20%

Глава ведомства Дмитрий Патрушев отметил, что этому способствуют принятые правительством меры

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Цены на наиболее востребованные модели тракторов российского производства могут снизиться на 20% по сравнению с текущим уровнем благодаря принятым правительством РФ мерам. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на итоговом заседании коллегии Минсельхоза.

"Для сохранения динамики закупки и повышения доступности российских и белорусских тракторов совместно с Минпромторгом мы утвердили план их приобретения до конца года. Предусматривается снижение цен до 20% от текущего уровня на наиболее востребованные модели российского производства за счет увеличения финансирования программы по постановлению № 1432 Минпромторга", - сказал он.

Для обновления парка техники продолжается реализация программ льготного лизинга. Росагролизинг получил дополнительные средства, за счет чего в 2023 году поставит 13 тыс. единиц сельхозтехники. Из них 5,5 тыс. уже работает в полях, рассказал министр.

Ранее Минсельхоз сообщил о росте цен на сельхозтехнику и снижении ее доступности для аграриев. В частности, цены на отдельные модели белорусских и российских тракторов и комбайнов выросли с 2019 по 2022 год более чем на 80%. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу совместно с Минсельхозом контролировать исполнение плана поставок тракторов российского и белорусского производства начиная с июня 2023 года. ФАС совместно с Минсельхозом поручено вести мониторинг цен на сельскохозяйственные тракторы и комбайны для сельхозтоваропроизводителей.