Эксперт сообщил, что в Африке растет спрос на технологии РФ защиты от утечек информации

Консультант по решениям российской компании Zecurion сообщил, что африканское направление в деятельности компании считают очень перспективным

МАРРАКЕШ, 2 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Страны Африки испытывают все больший интерес к российским технологиям защиты от утечек данных и конфиденциальной информации. Об этом заявил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС Артем Смирнов, консультант по решениям российской компании Zecurion, которая производит семейство программных решений для предотвращения утечек данных и конфиденциальной информации, защиты корпоративной сети, а также специализируется на исследованиях и консалтинге в области информационной безопасности.

Компания Zecurion принимает участие в международной инновационной выставке Gitex Africa, которая проходит в марокканском городе Марракеше. На мероприятие, организованное под патронажем короля Мухаммеда VI, съехались свыше 900 компаний, а также делегации разного уровня из более чем 100 стран, в том числе из России. Они представляют готовую цифровую продукцию, информацию и предложения для покупателей и инвесторов.

"Со странами Ближнего Востока мы уже работаем. А в последнее время мы отчетливо видим, что растет число входящих заявок из Африки по разным каналам на покупку наших технологий защиты от утечек данных и конфиденциальной информации. Такие заявки подают различные государственные структуры, финансовые учреждения, которые обеспокоены защитой своих корпоративных активов и стремятся выполнить требования к обеспечению информационной безопасности своих локальных регуляторов в странах Африканского континента", - продолжал он.

"Африканское направление в деятельности нашей компании мы считаем очень перспективным. Тем более что проблема утечки данных для континента весьма актуальна. У нас уже есть партнеры в ЮАР, в ряде других стран континента, но мы хотим и рассчитываем создать со временем более разветвленную сеть. Наша цель - повысить узнаваемость решений компании и брэнда, чтобы наши партнеры, использовав продукцию Zecurion, могли нас порекомендовать другим своим партнерам", - подчеркнул собеседник агентства.

"В африканских странах есть правила и стандарты по защите персональных данных, и мы готовы под них подстраиваться и предлагать партнерам подходящие решения", - подытожил он.

Международная инновационная выставка Gitex Africa

Международная выставка в Марракеше посвящена цифровым технологиям и инновациям, электронной коммерции, искусственному интеллекту, телекоммуникациям и кибербезопасности. По словам организаторов, "Gitex Africa - крупнейшее и наиболее влиятельное мероприятие в области технологий и стартапов в Африке, настоящая технологическая витрина континента".

Одной из главных целей мероприятия устроители называют "интенсивное и ориентированное на результат взаимодействие государственного и частного секторов по различным вопросам цифровой экономики".