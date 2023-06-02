Российские вендоры представили автоматизированное рабочее место для организаций

Стационарная версия укомплектована моноблоком, ноутбуком, универсальной док-станцией и считывателем бесконтактных карт

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Совместное решение 11 вендоров России по автоматизации рабочего места было представлено на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Как сообщили в пресс-службе Минцифры России, оно предназначено для государственных и коммерческих организаций и представлено в двух версиях.

Стационарная версия укомплектована моноблоком, ноутбуком, универсальной док-станцией (объединяет функции телефона с поддержкой видеосвязи) и считывателем бесконтактных карт. Мобильная версия реализована на базе защищенного планшета или смартфона.

Все продукты разработаны отечественными вендорами, среди которых "Базальт СПО", Yadro, "Лаборатория Касперского", F+ tech, "МойОфис", "Базис", "Открытая мобильная платформа", "Скала^р", Dion, eXpress и Getmobit.

"Инфраструктурная часть построена на отечественном оборудовании и программном обеспечении: пользовательской и серверной ОС, решениях в области виртуализации, программно-аппаратном комплексе, серверах", - отметили в Минцифры.

О ЦИПР

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта, и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ".

Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".