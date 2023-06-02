Доля экспорта сельхозпродукции из России в дружественные страны достигла 87%

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия системно переориентируется на взаимодействие с надежными и ответственными зарубежными партнерами

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Доля экспорта продукции агропромышленного комплекса России в дружественные страны возросла до 87%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на итоговом заседании коллегии Минсельхоза.

"В структуре экспорта АПК поставки дружественным странам выросли и сейчас составляют 87%. Значительно увеличен поток в КНР, Турцию, Египет, Бангладеш, Алжир, Пакистан", - сказал он.

Министр отметил, что Россия системно переориентируется на взаимодействие с надежными и ответственными зарубежными партнерами.

По его словам, РФ по итогам 2022 года сохранила статус нетто-экспортера продукции АПК. Объем поставок на зарубежные рынки составил $41,6 млрд, а импорт - $35,7 млрд. Каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение. Кроме того, Россия поставила на мировые рынки в прошлом году свыше 2 млн тонн рыбы и более 730 тыс. тонн животноводческой продукции. Планомерно растет экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.