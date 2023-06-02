Юани и золото из средств ФНБ на 49 млрд рублей продали для финансирования бюджета

На счетах ФНБ в ЦБ находятся €9,054 млрд, 285,7 млрд китайский юаней, 517,1 тонны золота в обезличенной форме и 228 млн рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Продажа 2,59 млрд юаней и почти 3,9 тонны золота из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволила направить в мае 2023 года почти 49 млрд рублей на финансирование дефицита бюджета, сообщается на сайте Минфина РФ.

"В мае 2023 года <…> часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2,594 млрд китайских юаней и 3,86 тонны золота в обезличенной форме была реализована за 48,968 млрд рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", - говорится в сообщении.

На счетах ФНБ в ЦБ сейчас находятся €9,054 млрд, 285,7 млрд китайский юаней, 517,1 тонны золота в обезличенной форме и 228 млн рублей.