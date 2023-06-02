На Алтае у добывающей полиметаллические руды компании выявили около 30 нарушений

В числе нарушений - недостоверная статистическая отчетность, отсутствие горно-экологического мониторинга, размещение отвалов за пределы лицензионного участка

БАРНАУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор выявил 28 нарушений в работе компании "Сибирь-Полиметаллы", добывающей полиметаллические руды в Алтайском крае. Об этом сообщила в пятницу глава ведомства Светлана Радионова.

"У предприятия "Сибирь-Полиметаллы", ведущего деятельность по добыче полиметаллических руд в Алтайском крае, по итогам проверки установили сразу 28 нарушений", - написала Радионова в своем Telegram-канале.

В числе нарушений - недостоверная статистическая отчетность, отсутствие горно-экологического мониторинга, размещение отвалов за пределы лицензионного участка. На участке Зареченский, где предприятие остановило добычу ископаемых еще в 2021 году, не была проведена консервация сооружений, связанных с пользованием недрами.

АО "Сибирь-Полиметаллы" работает на территории Алтайского края, где находится большое количество уникальных полиметаллических месторождений руды. На предприятии выполняются работы от добычи руды до обогащения и получения кондиционных концентратов.