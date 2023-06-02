В Ингушетии выделили участок под создание полигона ТКО площадью 50 га

Создание комплекса объектов позволит сократить объемы отходов, поступающих на захоронение, тем самым срок службы полигона будет максимально увеличен

МАГАС, 2 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии определили участок площадью 50 га для создания полигона твердых коммунальных отходов, оборудованного комплексами сортировки, обработки и утилизации отходов. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Саварбек Холохоев.

"Участок расположен между сельскими поселениями Гайрбек-Юрт и Средние Ачалуки в Малгобекском районе вдали от населенных пунктов, он полностью соответствует требованиям строительства соответствующих объектов, имеет удобную логистику и подъезды почти со всех населенных пунктов региона. Площадь участка составляет 50 га, а создание полигона и строительство мусоросортировочного комплекса, комплексов по утилизации и обработке отходов, а также системы компостирования будет вестись при поддержке федерального центра", - сказал Холохоев.

По его словам, создание комплекса объектов позволит сократить объемы отходов, поступающих на захоронение, тем самым срок службы полигона будет максимально увеличен.

"На данный момент планируется что срок службы полигона составит не менее 25 лет. Объект будет масштабным, его создание позволит нам решить множество проблем экологических, которые имеются сегодня в республике, в том числе запретить эксплуатацию и закрыть полигон в сельском поселении Нестеровское, по которому часто поступают жалобы от жителей города Сунжи", - добавил министр.

Холохоев также добавил, что ориентировочно строительство полигона будет начато в 2024 году, а сдать его в эксплуатацию планируется в 2025 году.