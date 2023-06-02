Токаев заявил о потенциале Казахстана для увеличения поставок нефти в Германию

Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба", с начала года реализованы поставки в объеме 90 тыс. тонн

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 2 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана обладают потенциалом для того, чтобы нарастить поставки нефти в Германию по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на проходящем в городе Чолпон-Ате втором саммите Центральная Азия - ЕС.

"Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба". С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тыс. тонн, имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 млн тонн в год с возможностью увеличения в будущем", - сказал Токаев.

Ранее в пресс-службе национального оператора Казахстана "Казтрансойл" сообщили, что в декабре 2022 года АО "Казтрансойл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти осуществляется в рамках соглашения между правительством Казахстана и правительством России от 7 июня 2002 года.