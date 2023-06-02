Украина в мае увеличила импорт электроэнергии почти в шесть раз

По данным отраслевого издания "Экспро", экспорт сократился на 57%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Украина в мае 2023 года увеличила импорт электроэнергии в 5,9 раза - до 23,6 тыс. МВт, в то же время ее экспорт за этот период сократился на 57% - до 41,3 тыс. Об этом свидетельствуют данные отраслевого издания "Экспро".

По его информации, за май страна импортировала почти 18 тыс. МВт из Словакии и 5,6 тыс. МВт из Молдавии. В целом с начала 2023 года Украина уже импортировала 238,8 тыс. МВт и экспортировала 137 тыс. МВт.

28 мая компания "Укрэнерго" сообщала, что украинская энергосистема получила электроэнергию от Румынии в качестве аварийной помощи. Днем позже глава компании Владимир Кудрицкий указал, что дефицит электроэнергии на Украине будет продолжаться в течение летних месяцев и на протяжении следующей зимы. Он подчеркнул, что покрывать его собираются с помощью импорта из стран ЕС.

В феврале 2022 года Украина заявила о решении отказаться от совместной с Россией и Белоруссией энергетической системы. 16 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объединение украинской и европейской энергосистем завершилось.