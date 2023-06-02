В Росатоме сообщили о нехватке инженеров, экологов и IT-специалистов

Заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации Татьяна Терентьева заявила, что план трудоустройства выпускников в отраслевые научно-исследовательские организации к 2023-2025 годам достигает 700 человек ежегодно

МОСКВА, 2 июня /ТАСС/. Ученые, инженеры, экологи и IT-специалисты больше всего требуются Росатому на сегодняшний день, сообщила ТАСС заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации Татьяна Терентьева в кулуарах форума "ЦИПР 2023".

"[Росатому] требуются инженеры. По нашим оценкам, для решения задач, поставленных государством перед Росатомом, и реализации всех задуманных нами масштабных планов как минимум потребуется 6 тыс. инженеров новой формации. Необходимо большое количество ученых, потому что мы живем с вами в высокотехнологичный период. План трудоустройства выпускников в наши отраслевые научно-исследовательские организации к 2023-2025 годам достигает 700 человек ежегодно.

Терентьева также отметила, что нужны IT-специалисты и рабочие высокой квалификации, потому что нужно строить, нужно создавать объекты. По цифровому профилю, по ее словам, в госкорпорации уже работает 25 000 сотрудников, и только до 2030 года планируется нанять более 30 000 человек. Таким образом, ежегодный приток IT-специалистов должен составлять более 4 000 человек. "Нам нужны люди на такие направления, как информационная безопасность, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность. Мы ждем разработчиков, архитекторов, руководителей проектов, аналитиков, дизайнеров", - добавила она.

Также Терентьева сообщила о поиске специалистов в области экологии. "У нас уже есть эксперты, работающие по экологическим технологиям, но Росатому до 2024 года потребуется еще более 2,5 тыс. человек по этому направлению, так как мы развиваем новые бизнесы. Это рабочие различных квалификаций для решения конкретных производственных задач, таких как строительство экотехнопарков, заводов по переработке отходов и других объектов. Потому что сейчас идет экологизация рынка, технологии должны отвечать стандартам и принципам ESG, то есть они должны в первую очередь быть экологичными", - сказал она.

Решение кадровых вопросов

Отвечая на вопрос, как госкорпорация собирается решать проблемы пополнения кадров в условиях "горячего рынка", когда уровень безработицы находится на историческом минимуме, Терентьева сказала, что Росатом еще три - четыре года назад, до пандемии, спрогнозировал рост потребности в IT-специалистах и оперативно поменял свою стратегию, решив "массово" пойти в вузы. "Сейчас мы работаем с 51 высшим учебным заведением по всей стране. До этого госкорпорация в основном нанимала специалистов "с рынка". Однако это сильно сказывалось на конкурентоспособности продуктов. Когда на рынке дефицит, соискатели этим пользуются, и чтобы перекупить высококлассного специалиста, приходится идти на его условия. Соответственно, уровень заработной платы растет непропорционально продуктивности и производительности", - отметила она.

В вузах, с которыми сотрудничает госкорпорация, по словам Терентьевой, Росатом открывает собственные базовые кафедры, совместные магистерские программы, диджитал-центры, где специалисты госкорпорации ведут мастер-классы. "Мы включаем свои технологии, свои продукты в образовательную систему, проводим дни карьеры в вузах, организовываем специальные конкурсы, на которых отбираются студенты для платных стажировок, после которых они могут по своему желанию остаться работать в контуре госкорпорации", - отметила она, добавив, что за последние три года в Росатоме на IT-стажировку пришли более 3 тыс. ребят, из которых 80% решили продолжить работу в госкорпорации.

Мы рассчитываем, что вузы и колледжи, а также ротация внутри отрасли могут дать нам до 40% новых сотрудников. 55 % мы будем искать на рынке. При этом необходимо использовать потенциал разных категорий населения: неработающие женщины, люди старшего возраста, кратно повышать производительность за счет перестройки процессов, системы управления и технологий. Возможно, начнем использовать рынки труда стран присутствия Росатома.