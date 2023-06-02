Казахстан планирует довести товарооборот с ЕС до $50 млрд к 2025 году

Сейчас он составляет $40 млрд

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 2 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что республика может увеличить объем товарооборота с Европейским союзом с $40 млрд до $50 млрд к 2025 году.

"В прошлом году объем взаимного товарооборота Казахстана со странами Евросоюза составил $40 млрд. Считаю, что у нас есть все возможности к 2025 году довести этот показатель до $50 млрд", - сказал президент в ходе второго саммита Центральная Азия - ЕС, который проходит в Чолпон-Ате.

По словам главы государства, из $350 млрд прямых иностранных инвестиций, привлеченных за 30 лет в экономику Казахстана, почти половина приходится на Европу.