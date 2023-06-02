Финансирование развития саратовских сельских территорий выросло в два раза в 2023 году

Речь идет о сумме 346 млн рублей

САРАТОВ, 2 июня. /ТАСС/. Финансирование федеральной программы по комплексному развитию сельских территорий в Саратовской области в 2023 году выросло почти в два раза и составило 346 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России в Москве.

"В этом году объем финансирования по этой программе для Саратовской области увеличился, за это огромное спасибо, - 346 млн рублей. За счет этих средств в том числе будут реализованы 18 проектов по благоустройству, построены многофункциональный центр, станция очистки воды, отремонтированы и построены дороги", - отметил Бусаргин. Как уточнили в пресс-службе правительства области, объем финансирования увеличился почти вдвое.

Кроме того, глава региона привел в пример проект по комплексной застройке сельских поселений. В селе Натальино в 200 км от Саратова благодаря федеральной поддержке строятся сети водоотведения, газовые трубопроводы и другие коммуникации, дороги. "Все это уже дает результат - за последние несколько лет численность населения села увеличилась в несколько раз - с 1 700 до 5 500 человек", - отметил губернатор.

По его словам, также действует региональная программа по поддержке местных инициатив, на нее из областного бюджета направили 514 млн рублей, было реализовано 638 проектов. Как сообщил Бусаргин, за последние три года в регионе удалось вдвое поднять среднюю зарплату в сельском хозяйстве - почти до 41 тыс. рублей.