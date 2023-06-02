Global ports в мае обработал в порту Петербурга 5 тыс. легковых автомобилей из Китая

Из терминала автомобили отгружаются в дилерские центры

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Группа Global ports в мае текущего года обработала в Санкт-Петербурге 5 тыс. китайских легковых машин, сообщили в пресс-службе компании.

"Первый контейнерный терминал" (входит в стивидорный холдинг Global ports группы компаний "Дело") в мае 2023 года обработал 5 тыс. легковых автомобилей из Китая. Машины для российского рынка доставили в контейнерах в Санкт-Петербург на трех судах-контейнеровозах в рамках регулярного сервиса компании Torgmoll между портами КНР и терминалами Global ports в Балтийском бассейне", - рассказали в компании.

Из терминала автомобили отгружаются в дилерские центры, добавили в компании. Поставки автомобилей через портовые терминалы Global ports в Санкт-Петербурге прекратились во II квартале 2022 года после ухода ряда международных операторов с российского рынка, отметили в группе.

Global Ports Investments PLC - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту. Терминалы Global ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых грузопотоков. Группа управляет пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы "Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Основным акционером Global ports является группа компаний "Дело".