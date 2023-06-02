Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ

Список приглашенных гостей и другие детали Кремль пока не разглашает

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин традиционно выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Дату, список приглашенных гостей и другие детали Кремль пока не разглашает, пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда [оно пройдет], кто будет вести. Все детали вам предоставим своевременно. Сейчас все это готовится", - сказал он в ответ на просьбу рассказать подробности.

Как указал представитель Кремля, запланировано "долгожданное выступление Путина". "Каждый раз для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России это очень важное выступление, которое сейчас готовится", - добавил Песков.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ - пройдет 14-17 июня. В 2023 году, как ранее говорил Путин, одной из ключевых станет тема рынка труда.