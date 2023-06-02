2 июня, 11:33,
обновлено 2 июня, 11:41

Песков заявил, что Россия не высказывает ожиданий от встречи ОПЕК+ в Вене

Представитель Кремля отметил, что Москва продолжает контакты с соответствующими участниками этого процесса, и эта работа будет продолжаться

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия продолжает контакты с участниками ОПЕК+, но не высказывает ожидания от намеченных на 4 июня в Вене заседания мониторингового комитета и министерской встречи объединения, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это никогда никто не анонсирует, даже из специалистов, поэтому и мы анонсировать не будем. Могу лишь сказать, что Россия продолжает контакты с соответствующими участниками этого процесса, и эта работа будет продолжаться", - сказал представитель Кремля.

Заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+ состоятся 4 июня в Вене. В последний раз министры стран альянса собирались очно в октябре 2022 года. Накануне встреч в рамках соглашения ОПЕК+ состоится конференция ОПЕК, которая проходит раз в шесть месяцев. 

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Россия
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