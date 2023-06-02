Президент Таджикистана предложил ЕС профинансировать достройку Рогунской ГЭС

В Таджикистане 98% электроэнергии вырабатывается на ГЭС, "однако ограниченность инфраструктуры и финансовых ресурсов не позволяет использовать потенциал", отметил Эмомали Рахмон

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 2 июня. /ТАСС/. Руководство Таджикистана считает целесообразным участие Евросоюза в финансировании строительства Рогунской ГЭС. С таким предложением президент республики Эмомали Рахмон выступил на проходящем в Киргизии саммите Центральная Азия - ЕС.

"Представляется целесообразным оказание европейскими странами инвестиционной поддержки Таджикистану в сфере гидроэнергетики, возлагаем надежду на то, что Европейский союз в рамках своей стратегии "Глобальные ворота" примет участие в финансировании достройки Рогунской ГЭС, а также модернизации действующих ГЭС", - заявил Рахмон.

В Таджикистане 98% электроэнергии вырабатывается на ГЭС, "однако ограниченность инфраструктуры и финансовых ресурсов не позволяет использовать данный потенциал", пояснил он.

Строительство Рогунской гидроэлектростанции, технический проект которой был разработан в советское время, началось в 2016 году. В ноябре 2018 года состоялся запуск первого агрегата объекта, второй агрегат был запущен в сентябре 2019 года. В целом планируется установить шесть агрегатов, проектная мощность каждого составит 600 МВт.