Предприятие, причинившее вред почве в селе под Астраханью, выплатит 6 млн рублей ущерба

В ходе проверки инспекторы выявили, что ресурсоснабжающая компания эксплуатирует аварийные очистные сооружения

АСТРАХАНЬ, 2 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд удовлетворил требования Росприроднадзора о возмещении вреда почве, причиненного предприятием ООО "Давлеталиев", эксплуатировавшее аварийные очистные сооружения, что привело к разливу сточных вод на территории села Бирюковка под Астраханью. Выплаты составят свыше 6 млн рублей, сообщается в пятницу в Telegram-канале Росприроднадзора.

По данным ведомства, ранее жители села Бирюковка Приволжского района Астраханской области обратились в Росприроднадзор с жалобой на разлив канализационных стоков на улице Солнечной. В ходе проверки инспекторы выявили, что ресурсоснабжающая компания эксплуатирует аварийные очистные сооружения.

"При анализе проб почвы специалисты ЦЛАТИ зафиксировали превышение показателей загрязняющих веществ более чем в два раза. Выплатить ущерб добровольно предприятие отказалось. Добиваться возмещения пришлось через суд. Изучив материалы дела, арбитраж поддержал позицию Росприроднадзора о взыскании суммы в полном объеме. Виновным в загрязнении было признано ООО "Давлеталиев" - предприятие выплатит более 6 млн рублей", - говорится в сообщении.