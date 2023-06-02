В Петербурге появится полигон для тестирования "умных" трамваев

Полигон планируют разместить на территории одной из площадок петербургского "Горэлектротранса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Полигон для тестирования "умного" электротранспорта и систем автоматического пилотирования трамваев планируют создать на базе петербургского "Горэлектротранспорта". Об этом сообщил в пятницу на заседании научно-технического совета Международной ассоциации предприятий городского электротранспорта заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

"Минпромторг России, совместно с отраслевым институтом НАМИ, предприятиями-производителями и ассоциацией городского электрического транспорта создадут полигон новейших технологий автономности для электротранспорта. Задачей полигона будет апробирование, стандартизация и сертификация разработок на базе искусственного интеллекта, а также подготовка специалистов и всех заинтересованных лиц на специальных тренажерах", - сказал Шпак.

Полигон планируют разместить на территории одной из площадок петербургского "Горэлектротранса", его функционал будет заключаться в проверке "умных" трамваев с системами помощи водителям в принятии решений, обучении самих водителей, обкатке нового подвижного состава для дальнейшей работы с пассажирами. Кроме того, на полигоне будут тестировать экспериментальные единицы техники, которые еще не запущены в серию.

"Искусственный интеллект, роботы стоят у нас на пороге и громко стучатся к нам в дверь. Я думаю, что лучше мы научим их работать, чем они попробуют это сделать сами. Мы в течение последнего года успешно реализуем совместно с компанией Cognitive Pilot проект по использованию умной системы помощи водителю на серийных трамваях нашего города. Очевидно, что продолжением этой работы будет создание полигона для испытания перспективных технических решений", - отметил на заседании директор петербургского "Горэлектротранса" Денис Минкин.