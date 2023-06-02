2 июня, 11:57

Казахстан предложил ЕС создать стратегию транспортного сотрудничества с Центральной Азией

По предварительным оценкам, общие инфраструктурные потребности в инвестициях для значительного улучшения Центральной транскаспийской сети оцениваются в €18,5 млрд, отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 2 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана предложили Европейскому союзу разработать стратегию транспортно-логистического сотрудничества с Центральной Азией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на проходящем в городе Чолпон-Ате втором саммите Центральная Азия - ЕС.

"Казахстан готов к совместной работе с европейскими партнерами по сопряжению Транскаспийского маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и мегаинициативой Global Gateway. 19 мая текущего года Европейский банк представил исследование по устойчивым транспортным связям между Европой и Центральной Азией. В нем обозначено, что так называемая Центральная транскаспийская сеть, проходящая через территорию Южного Казахстана, определена в качестве наиболее устойчивого варианта", - сказал Токаев.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, общие инфраструктурные потребности в инвестициях для значительного улучшения Центральной транскаспийской сети оцениваются в €18,5 млрд. "Для сопряжения этих масштабных проектов предлагается разработать стратегию развития транспортно-логистического сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейского союза", - отметил Токаев. 

Теги:
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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