В Польше заявили, что отказ продлить запрет на экспорт зерна с Украины станет ошибкой

Глава Минсельхоза республики Роберт Телус отметил, что при таком развитии событий Варшава должна будет принять "оздоровительные меры, чтобы помочь польскому крестьянину"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Отказ Еврокомиссии продлить после 5 июня запрет на экспорт украинского зерна станет крупной ошибкой. Такое мнение выразил Польскому агентству печати министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

"Если запрет [на вывоз зерна] не будет продлен, это станет большой европейской ошибкой", - сказал он. Министр добавил, что "не хотел бы политической войны с Еврокомиссией" (ЕК), но из Брюсселя доходит "тревожная информация" о возможности отмены запрета.

Телус пояснил, что при таком развитии событий Варшава должна будет принять "оздоровительные меры, чтобы помочь польскому крестьянину".

2 мая по решению ЕК начал действовать временный запрет на поставки украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, которые отменили введенные в одностороннем порядке ограничения на ввоз аграрной продукции с Украины. Срок действия запрета истекает 5 июня.