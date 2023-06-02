Кабмин рассмотрит предложение увеличить субсидии на перевозки минтая

В пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко уточнили, что инициативу направят в профильные ведомства

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Предложение Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) увеличить финансирование программы субсидирования железнодорожных тарифов на перевозку минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России будет рассмотрено и направлено в профильные ведомства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Ранее о соответствующем обращении ассоциации к Абрамченко написала газета "Коммерсантъ".

"Предложение будет рассмотрено и направлено в профильные ведомства", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росрыболовства, в начале мая по решению правительства России на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной, в том числе рыбной продукции по льготным тарифам будет дополнительно направлено 2 млрд рублей.

Согласно данным РЖД, которые приводят в ведомстве, объем перевозки рыбы и рыбной продукции железнодорожным транспортом в 2022 году вырос относительно 2021 года на 10% и составил 818,5 тыс. тонн. Согласно данным Дальневосточной железной дороги, за январь-март 2023 года из Приморского края отправлено 183,6 тыс. тонн рыбной продукции - на 8,7% больше, чем на аналогичный период 2022 года. Перевозка морепродуктов в контейнерах выросла на 3,7% - до 120 тыс. тонн.

Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря программе субсидирования перевозки рыбы железнодорожными путями, отметили в Росрыболовстве.