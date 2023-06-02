Резиденты "Технополис Москва" сэкономили 6 млрд рублей с 2006 года за счет налоговых льгот

Сэкономленные средства компании могут вложить в свое развитие, закупку нового оборудования и расширение ассортимента выпускаемой продукции

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за счет налоговых льгот сэкономили почти 6 млрд рублей с 2006 года. Сэкономленные средства компании могут вложить в свое развитие, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Общий объем налоговых льгот, предоставленных резидентам особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2022 году, составил 1,9 млрд рублей. Сэкономленные средства компании могут дополнительно вложить в свое развитие, закупку нового оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции. Всего с 2006 года экономия резидентов составила 5,9 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил, что наибольшая часть льгот пришлась на налоги, поступающие в бюджет столицы, - на них резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили около 1,8 млрд рублей. Каждый резидент особой экономической зоны столицы получает ряд льгот: они освобождаются на 10 лет от налогов на имущество, землю и транспорт, налог на прибыль составляет всего 2%. Кроме того, стоимость аренды составляет для них всего два процента от кадастровой стоимости участка с последующим понижением ставки, а после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию резиденты могут выкупить землю за один процент от его кадастровой стоимости.

"Резидентам, которые развивают на базе ОЭЗ "Технополис Москва" технологии хранения и обработки данных, информационной и сетевой безопасности, облачные сервисы, программное обеспечение и высокотехнологичные IT-устройства, по итогам 2022 года за счет налоговых и других льгот удалось сэкономить свыше 666 млн рублей. Еще 538 млн сэкономили представители кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы. А производители в области микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации получили льготы на 406,9 млн рублей", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Уточняется, что из 200 компаний, локализовавших свои производства на базе особой экономической зоны "Технополис Москва", около 90 являются резидентами и могут в полной мере воспользоваться всеми налоговыми и экономическими преференциями, предоставляемыми площадками.

"В 2022 году на каждый рубль предоставленных резидентам особой экономической зоны налоговых льгот пришлось 16,5 рубля инвестиций, которые компании направляли на развитие своих производств", - напомнил генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.