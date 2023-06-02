Лидер партии "Шор" считает, что Молдавия не почувствует эффекта от финансовой помощи ЕС

Илан Шор отметил, что "30% денег останутся в Евросоюзе на кормление собственных структур, 30% разворуют молдавские чиновники, 30%, может быть, дойдут до каких-то инфраструктурных проектов"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор считает, что жители республики не почувствуют эффекта от анонсированного ЕС инвестиционного пакета объемом €1,6 млрд. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

"Как показала практика, 30% денег останутся в том же ЕС на консалтинг, на кормление собственных структур, 30% разворуют молдавские чиновники, крайние 30%, может быть, с большими откатами дойдут до каких-то инфраструктурных проектов. Проблема в том, что деньги будут возвращать граждане Молдавии, ведь это не гранты и подарки, а кредиты", - сказал Шор. Лидер парламентской партии заявил, что выступает против кредитов, которые страна будет отдавать не один десяток лет. "Мы должны зарабатывать сами, а не клянчить деньги у других стран", - отметил он.

Новый инвестиционный пакет для Молдавии анонсировала в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая принимала участие в прошедшем здесь саммите Европейского политического сообщества. Глава Еврокомиссии отметила, что Евросоюз намерен финансировать повышение обороноспособности Молдавии и повышение ее энергетической независимости от России.