Киргизия заявила о готовности к диалогу с ЕС по поводу подсанкционных товаров

Президент республики Садыр Жапаров не уточнил, о каких именно товарах и о каких санкциях идет речь

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 2 июня. /ТАСС/. Киргизская сторона готова к продолжению диалога с Евросоюзом по вопросу подсанкционной группы товаров. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на втором саммите "Центральная Азия - Европейский союз", который проходит в городе Чолпон-Ата.

"Мы с пониманием относимся к озабоченностям и просьбам наших европейских партнеров относительно определенной группы товаров, подпадающих под санкции, и готовы к продолжению диалога с ЕС по данному вопросу", - сказал он.

При этом глава киргизского государства не уточнил, о каких именно товарах и о каких санкциях идет речь. Ранее одна из киргизских компаний подпала под санкции западных стран за оказание помощи России в обходе введенных в отношении нее санкций.

По словам президента, за прошлый год товарооборот Киргизии со странами Евросоюза увеличился на 76,1% и составил $603,1 млн. При этом экспорт вырос на 60,6%, составив $75,8 млн, а импорт на 78,6%, до $527,3 млн. "В ближайшей перспективе мы стремимся не только работать над увеличением товарооборота, но также и над выравниванием торгового баланса", - заверил Жапаров.

Участие во втором саммите "Центральная Азия - Европейский союз" принимают президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя кабинета министров Туркмении Нурмухаммет Аманнепесов и глава Европейского совета Шарль Мишель. Первая встреча в подобном формате проходила в октябре прошлого года в Казахстане. Планируется, что следующая пройдет в Узбекистане.