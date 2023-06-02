В Петербурге к 2026 году создадут полностью беспилотный трамвай

Полная автономность позволит вывести движение электротранспорта и его организацию на принципиально новый уровень безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Соглашение о создании первого полностью беспилотного трамвая в Петербурге подписали в пятницу производитель подвижного состава "ПК Транспортные системы", компания Cognitive Pilot (предприятие "Сбера" и Cognitive Technologies) и петербургский "Горэлектротранс". Документ ставит целью разработку и внедрение беспилотного трамвая на территории города к 2026 году, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня выпустили трамваи на линии с элементами искусственного интеллекта. Да, там много проблем и много того, что надо дорабатывать. Но мы, подписывая соглашение, ставим следующую цель - создание полностью автоматизированного трамвая. И мы ее безусловно достигнем", - сказал на церемонии подписания директор СПб ГУП "Горэлектротранс" Денис Минкин.

Он напомнил, что Петербург уже сейчас первым в стране внедрил технологии искусственного интеллекта на собственном электротранспорте - речь идет об "умных" трамваях с комплексом активной помощи водителю в принятии решений. С 2022 года подобный подвижной состав уже поступает на предприятие по программе обновления трамвайного парка.

Минкин подчеркнул, что полная автономность позволит вывести движение электротранспорта и его организацию на принципиально новый уровень безопасности - при внедрении надежного автопилота будет обеспечен более плавный ход трамвая, минимизированы риски аварий. Также с их внедрением уменьшатся интервалы ожидания, существенно будет продлен срок службы трамвайный рельсов.