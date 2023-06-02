Эр-Рияд и Пекин обсудили безопасность поставок энергоресурсов и мирный атом

Стороны, в частности, затронули вопросы разработки совместных проектов переработки нефти

ДУБАЙ, 2 июня. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд и глава Государственного управления по делам энергетики КНР Чжан Цзяньхуа на встрече в Эр-Рияде обсудили пути укрепления отношений в различных отраслях энергетики. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

По его данным, стороны, в частности, указали на важность обеспечения безопасности поставок энергоресурсов на мировые рынки, обсудили разработку совместных проектов переработки нефти. Они затронули вопросы, связанные с мирным использованием атомной энергии, и национальные проекты в области разведки и добычи урана.

Как сообщило 20 мая Главное таможенное управление КНР, лидером по объему поставок нефти в Китай является Россия, второе место заняла Саудовская Аравия. За январь - апрель 2023 года Эр-Рияд продал Пекину 31,2 млн тонн нефти за $19,12 млрд (объем в годовом исчислении вырос на 2,9%, стоимость снизилась на 8,7%).